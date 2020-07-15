Росгвардия совместно с Госавтоинспекцией Кузбасса приступила к патрулированию нового участка скоростной дороги Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк

Бызовское шоссе обещают сдать к концу августа Продолжается начатая в октябре прошлого года масштабная реконструкция Бызовского шоссе,...

В Кузбассе за месяц шестерых пропавших нашли мёртвыми 74 человека из числа пропавших были найдены живыми, шестеро — погибшими, у трёх человек найдены...

Росстат заявил о большем числе умерших с COVID-19 в Кузбассе Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные о количестве смертей в...