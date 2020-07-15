Росгвардия совместно с Госавтоинспекцией Кузбасса приступила к патрулированию нового участка скоростной дороги Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк
Авиационный отряд специального назначения Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу на вертолете МИ-8 выполнил первый профилактический рейд над обновленной дорогой Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк.
Мероприятие прошло в рамках межведомственного взаимодействия между Росгвардией и региональной Госавтоинспекцией. Основная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий на скоростном участке дороги.
Вертолет МИ-8 авиационного отряда Росгвардии оснащен системой высотного видеонаблюдения «ОКО», которая позволяет осуществлять контроль соблюдения правил дорожного движения на отрезках дорог протяженностью до двух с половиной километров. Сегодня летчики Росгвардии и экипажи ГИБДД отработали совместные действия по выявлению нарушителей скоростного режима.
Межведомственные профилактические рейды будут продолжены.
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