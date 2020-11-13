Росгвардия усилит безопасность в Шерегеше

В предстоящие выходные в поселке Шерегеш состоится открытие горнолыжного сезона. В целях обеспечения правопорядка территориальным органом Росгвардии приняты усиленные меры безопасности.
На маршрутах патрулирования горнолыжного поселка появятся дополнительные экипажи Росгвардии вневедомственной охраны. Они будут приближены к туристическим объектам.
Кроме этого, содействие органам внутренних дел в обеспечении мер безопасности окажут сотрудники спецподразделений Росгвардии. Так, кинологи ОМОН со служебными собаками предварительно обследуют места отдыха граждан.
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