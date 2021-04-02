Росгвардия усиливает меры безопасности в Шерегеше

В Шерегеше в ближайшие выходные стартует горнолыжный фестиваль, который по традиции собирает тысячи жителей области и гостей Кузбасса. В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности территориальным органом Росгвардии приняты дополнительные меры безопасности.

Для защиты участников фестиваля будут задействованы силы и средства ОМОН. В целях имущественной и личной безопасности к местам отдыха туристов приблизят маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны Росгвардии. Задействованные в системе единой дислокации группы задержания будут оказывать содействие сотрудникам органов внутренних дел.

Кроме этого, инспекторы лицензионно-разрешительной работы проводят на территории горнолыжного поселка профилактическую работу с владельцами зарегистрированного оружия. Гражданам напоминают о мерах безопасности при обращении с оружием. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения сохранности арсенала и соблюдения запрета ношения оружия в состоянии алкогольного опьянения.