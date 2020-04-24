Росгвардия установила особенности осуществления в 2020 году разрешительной деятельности

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», наделяющего федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление нормативного правового регулирования в соответствующей сфере деятельности, правом принять решение о переносе сроков прохождения процедур, связанных с продлением (переоформлением) разрешительных документов, на период до 12 месяцев, 17 апреля 2020 г. Росгвардией издано распоряжение.

Данным распорядительным актом переносятся до 1 сентября 2020 года сроки:

подтверждения соответствия юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей обязательным требованиям (предоставление документов о прохождении соответствующей подготовки и периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием, медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, а также медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов и другие документы, предусмотренные Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» и Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2478-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»), в том числе предусматривающим переоформление (продление) лицензий (ЛОа и др.), разрешений (РОХа, РХ, РСОа, РХИ, РФ, РСЛа, РКСа и др.), удостоверений частного охранника и иных разрешительных документов, по которым срок подтверждения соответствия наступает в период с 6 апреля по 1 августа 2020 года;

подтверждения соответствия (компетентности) работников юридических лиц с особыми уставными задачами обязательным требованиям, регулирующим общественные отношения в сфере оборота оружия и использования специальных средств (периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств), по которым сроки подтверждения соответствия (компетентности) наступают в период с 6 апреля по 1 августа 2020 года.

Обращаем внимание, что заявления о предоставлении госуслуг в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности до 1 августа подаются и принимаются исключительно в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуги (функций)» ( www.gosuslugi.ru ).

Следует подчеркнуть, что заявления о предоставлении государственных услуг будут рассматриваться в случае, если у заявителя имеется возможность получения медицинских документов, справок с места службы и прочих требуемых документов, и он представил их через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Готовые документы можно получить по предварительной записи в местах предоставления государственных услуг подразделениями лицензионно-разрешительной работы.

Если в рассматриваемый период у субъектов оборота оружия отсутствует возможность получения требуемых документов, заявления подавать не нужно.

Вместе с тем следует учитывать, что в случае принятия руководством страны решений об окончании или продлении комплекса ограничительных мероприятий, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, в вышеуказанное распоряжение будут подготовлены соответствующие изменения.

Указанным распорядительным актом определяется период подачи заявлений на продление разрешительных документов (лицензий, разрешений, удостоверений частного охранника и иных разрешительных документов), срок действия которых заканчивается в период с 6 апреля по 1 августа 2020 г. (с возможностью рассмотрения за месяц до 1 сентября 2020 года поданных заявлений).

Поскольку срок действия разрешительных документов определен законодательством Российской Федерации (выдается, как правило, на 5 лет), то продление осуществляется (и в текущих условиях будет осуществляться) днем, следующим за сроком окончания срока действия продлеваемого документа.

Таким образом, если у гражданина срок окончания разрешения на хранение и ношение оружия – 20 апреля 2020 года, то при подаче заявления в период до 1 августа 2020 г. (или раньше в июне-июле текущего года) срок действия разрешения ему будет продлен с 20 апреля 2020 по 20 апреля 2025 года.