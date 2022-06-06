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Росгвардия в Кузбассе потребует ограничить оборот оружия в период проведения Дня России и выпускных вечеров

 В Кемеровской области инспекторы лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу проводят профилактические мероприятия по предупреждению нарушений в сфере оборота гражданского оружия.

 В ходе проверок владельцев по месту жительства инспекторы Росгвардии напомнят о категорическом запрете ношения оружия и патронов в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, запрещено посещать с оружием организации, предназначенные для развлечения и досуга, осуществляющие работу в ночное время и реализующие алкогольную продукцию. Запрещается ношение оружия во время праздника в местах массового скопления людей. Нарушителям грозит административная ответственность. Тем владельцам оружия, кто в День России запланировал уехать за город, следует убедиться, что арсенал надежно заперт в сейфе и нет доступа к ключам от него посторонним лицам.

 Несоблюдение правил оборота гражданского оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

 Также рекомендуется на период проведения массовых мероприятий ограничить оборот оружия юридическими лицами.

Общество
kuzbassnews.ru
06/06/2022
Общество

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