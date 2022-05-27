Росгвардия в Кузбассе предложила усилить безопасность ЛЭП

Инспекторы государственного контроля (надзора) Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу разработали для сетевых компаний рекомендации по недопущению незаконного вмешательства на объекты энергетики.

Так, специалисты войск правопорядка предлагают обеспечить контроль обстановки вблизи ЛЭП и их узловых элементов путем установки видеокамер с функцией передачи сигнала при пересечении линии детекции. Информацию с видеокамер предлагается выводить на пункты централизованного наблюдения. Также сетевым компаниям рекомендовано провести анализ по выделению объектов, которые наиболее подвержены актам незаконного вмешательства. В целях дополнительной защиты следует оборудовать критически важные объекты ЛЭП предупредительным ограждением и средствами охранной сигнализации, которые выдают извещение о тревоге при попытке проникновения.

Кроме этого, сетевым компаниям предлагается пересмотреть маршруты патрулирования представителями обслуживающих линии электропередач организаций, путем их увеличения и периодичности проводимых проверок, а также рассмотреть вопрос о задействовании к этой работе дополнительных сил и средств, в том числе с привлечением беспилотных летательных аппаратов.

Подразделение государственного контроля (надзора) Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу уполномочено осуществлять плановые выездные проверки объектов ТЭК с целью соблюдения требований законодательства в сфере антитеррористической защищенности, а также оказывать консультативно-методическую помощь в повышении мер безопасности.