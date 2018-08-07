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Росгвардия выпустила миллион конвертов

К 100-летию со дня рождения генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева Росгвардия выпустила миллион художественных конвертов.   

5 августа исполнилось 100 лет со дня рождения генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева. В составе действующей армии он прошел всю Великую Отечественную войну, восемнадцать лет возглавлял внутренние войска МВД СССР (с 1968 по 1986 годы). С его именем связана кардинальная реформа внутренних войск: создание системы боевой подготовки, высшего военного образования, первого подразделения специального назначения, морских и авиационных воинских частей. 

На конверте изображены портрет генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева на фоне построения войск и эмблема 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг..

Тираж художественного конверта - один миллион экземпляров.

 

Общество
kuzbassnews.ru
07/08/2018
Общество
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