Росгвардия выражает благодарность жителю Яи за гражданский поступок

В пгт Яя 34-летний местный житель добровольно выдал правоохранителям незаконное оружие.

По словам мужчины, гладкоствольное охотничье ружье 12 калибра он обнаружил на крыше бани своего дачного участка, приобретенного несколько лет назад. Зная из СМИ, что за добровольную выдачу оружия полагается денежное вознаграждение, он решил принести находку стражам порядка. Инспекторы Росгвардии благодарят жителя Яя за гражданский поступок. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой сельчанин может получить премию в размере 7 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Всего с начала года кузбассовцы добровольно выдали 56 единиц оружия, 2 528 боеприпасов и 1 гранату.