Росгвардия взяла под защиту новые образовательные объекты Кузбасса

В рамках реализации плана мероприятий по обеспечению безопасности объектов просвещения с начала 2022 года Росгвардия приняла под защиту дополнительно 211 образовательных учреждений, большинство из которых расположено на территории сельских поселений Кузбасса.

На всех объектах установлены кнопки экстренного вызова нарядов вневедомственной охраны Росгвардии. К началу нового учебного года росгвардейцы проведут с работниками образовательных учреждений дополнительные инструктажи безопасности. Установка тревожных кнопок повысит оперативность реагирование правоохранителей на нештатные ситуации.

Всего в Кузбассе войска правопорядка обеспечивают безопасность около двух тысяч объектов образования.

Фото: Росгвардия