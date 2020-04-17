Росгвардия запускает онлайн-проект «#ПокаВыДома»

Федеральная служба войск национальной гвардии запускает специальный интернет-проект «#ПокаВыДома» для всех, кто оказался на самоизоляции из-за коронавируса.

На сайте Росгвардии и официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях регулярно будут размещаться видеоролики с уникальными мастер-классами от различных специалистов ведомства – спецназовцев, кинологов, специалистов психологической службы и даже военных поваров.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии поделятся навыками поддержания хорошей физической формы в домашних условиях, научат эффективным приемам самообороны, раскроют лайфхаки дрессировки четвероногих питомцев, расскажут о том, как в условиях самоизоляции сохранить хорошее настроение и бодрость духа, а также раскроют секреты армейской кухни - как приготовить вкусные, полезные и разнообразные блюда из простых продуктов.

Проект открывает персональный тренинг от известного легкоатлета, заслуженного мастера спорта Российской Федерации, участника Олимпийских игр в Пекине и Лондоне военнослужащего Приволжского округа Росгвардии старшего лейтенанта Ильи Короткова.