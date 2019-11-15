Россельхознадзор информирует

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области разъясняет, на что следует обратить внимание при осуществлении закупок (поставок) для государственных нужд продуктов переработки зерна — круп.

Российская Федерация является членом Таможенного союза, поэтому на её территории действуют нормативные требования Таможенного союза – это Технические регламенты Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011. Данные Технические регламенты разработаны с целью установления единых обязательных для применения и исполнения требований к продуктам, предназначенным для пищевых целей. Эти регламенты регулируют качество и безопасность крупы.

Закупка крупы – ответственное мероприятие и здесь имеется множество факторов, которые могут способствовать возникновению нарушений:

- ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей лицом, ответственным за закупку крупы для государственных нужд,

- отсутствие должного контроля при приемке крупы на склад учреждения;

- незнание, какие сопроводительные документы необходимы на поставляемые крупы,

- не правильное трактование требований в заключенных контрактах (договорах) и не исполнение внесенных;

- недобросовестное отношение поставщиков крупы.

Крупа в соответствии с действующим законодательством подлежит декларированию. Декларация о соответствии – это документ, который подтверждает качество и безопасность продукции. С ее помощью можно отследить всю необходимую информацию о том или ином зерновом продукте. Каждая зарегистрированная декларация о соответствии, в том числе и на крупу, подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте Росаккредитации, где можно узнать о достоверности той или иной декларации, проверить статус декларации (действующая, приостановленная или прекращенная), узнать о сроке ее действия, заявителе, изготовителе, схеме декларирования и о многом другом. Декларация о соответствии оформляется на основании протоколов испытаний. Протокол испытаний подтверждает соответствие крупы требованиям, установленным нормативными документами и техническими регламентами. Поэтому, в договорах или контрактах лучше всего было бы прописать, что к документам, подтверждающим качество и безопасность продукции, в обязательном порядке должны быть приложены протоколы испытаний.

Встречаются случаи, когда в спецификациях к контрактам (договорам) указано, что поставляемая крупа должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТом, а по факту поставляется и принимается крупа, выпущенная по техническим условиям (ТУ) или в соответствии с принятым на крупу стандартом организации (СТО).

Так же при приемке необходимо обратить внимание на информацию нанесенную на этикетку или маркировку упаковки с крупой. Кроме обязательных сведений (наименование продукции, состав продукции, количество, дата изготовления и т.д.), предусмотренных требованиями Федерального закона «О качестве и безопасности пищевой продукции» от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ, технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», необходимо обратить внимание на наличие знака обращения «ЕАС» – маркировки, которая позволяет продукции находиться в обращении на территории Таможенного союза. Если крупа задекларирована надлежащим способом, то этот знак в обязательном порядке производитель наносит на тару или маркировочный ярлык. На декларации о соответствии знак «ЕАС» должен быть непременно. При закупке крупы следует сверить информацию внесенную в декларацию о соответствии и маркировку на упаковке, которые должны быть идентичны.



Немаловажное требование – соблюдение сроков и условий хранения круп. Каждая крупа имеет свой срок хранения. Некоторые крупы обладают повышенным содержанием жира, который при неблагоприятных условиях хранения начинает окисляться. Нарушение условий хранения: повышенные температура и влажность, могут привести к так называемым биологическим процессам. Крупа может прогоркнуть, заплесневеть, в ней заводятся вредители хлебных запасов.

За нарушение обязательных требований законодательства РФ в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, статьей 7.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрено наложение административных штрафов на должностных лиц - от 1 до 2 тыс. руб., на юридических лиц - от 10 до 20 тыс. руб.