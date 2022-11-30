РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской информирует о выявлении вируса бешенства у дикой лисицы на территории п. Кузбасский Кемеровского муниципального округа, что подтверждается протоколами лабораторных исследований Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» от 24.11.2022.

В соответствии ветеринарным законодательством Российской Федерации установлены ограничительные мероприятия (карантин) на территории эпизоотического очага.

Напомним, что бешенство это острая инфекционная болезнь теплокровных, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Передача возбудителя осуществляется контактным путем (при укусе больным восприимчивым животным или при попадании его слюны на поврежденную кожу или слизистую оболочку). Факторами передачи возбудителя являются слюна больных восприимчивых животных, трупы павших от бешенства восприимчивых животных, материально-технические средства и объекты внешней среды, контаминированные возбудителем. Восприимчивы все виды млекопитающих и человек. Максимальный подъем заболеваемости происходит осенью и в зимне-весенний период.

Факторы, способствующие возникновению и распространению бешенства - безнадзорное содержащихся собак и кошек, а также больных диких животных.

Для профилактики бешенства специалистами госветслужбы проводится вакцинация восприимчивых животных семейств псовых и кошачьих, за исключением диких восприимчивых животных, находящихся в состоянии естественной свободы, вакцинами против бешенства.