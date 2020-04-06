Россельхознадзор информирует!

Обращаем внимание хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставку круп для государственных нужд, на ответственное отношение к исполнению требований законодательства при поставках круп на государственные нужды.
В настоящее время в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (ст. 5, ст. 21 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011) - «пищевая продукция выпускается в обращение на рынке при ее соответствии техническому регламенту и прошедшая оценку (подтверждение) соответствия; оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции проводится в форме подтверждения (декларирования) соответствия пищевой продукции.
Декларирование соответствия крупы осуществляется в соответствии сосхемами декларирования (1д, 2д, 3д), установленных техническим регламентом.
Схемы 1д и 3д, кроме проведения испытания образцов продукции для непосредственного получения декларации, предусматриваютещепроцедуру осуществления производственного контроля присерийном выпуске.
При декларировании по схеме 2д проводятся испытания отдельныхпартийпродукции.
По итогам испытаний оформляются протоколы испытаний, в которых отражены показатели безопасности и качества продукции.
В соответствии с пунктом 1.1 ГОСТ 26312.1-84 «Крупа. Правила приемки и методы отбора проб», каждая партия крупы должна сопровождаться декларацией о соответствии с обязательным указанием показателей и норм качества крупы, обеспечивающих безопасность данного вида продукции для жизни и здоровья населения.
Таким образом, при выпуске в оборот, в том числе и поставках для государственных нужд,каждая партия крупы должна сопровождаться декларацией о соответствии с прилагаемыми к ней протоколами испытаний, на основании которых принята декларация о соответствии, и протоколами испытаний, полученных при осуществлении производственного контроля на поставляемую партию крупы.
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