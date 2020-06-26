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Россельхознадзор информирует

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу информирует производителей крупы и всех заинтересованных лиц о том, что согласно приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 октября 2019 года № 996-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта» на крупу манную, взамен ГОСТ 7022-97, ввести в качестве национального стандарта Российской Федерации межгосударственный стандарт ГОСТ 7022-2019 «Крупа манная. Технические условия» с 1 ноября 2020 года.

О внесении новой информации просим позаботиться заранее!

Общество
kuzbassnews.ru
26/06/2020
Общество
Новости Кузбасса

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