Россельхознадзор информирует

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу информирует производителей крупы и всех заинтересованных лиц о том, что согласно приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 октября 2019 года № 996-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта» на крупу манную, взамен ГОСТ 7022-97, ввести в качестве национального стандарта Российской Федерации межгосударственный стандарт ГОСТ 7022-2019 «Крупа манная. Технические условия» с 1 ноября 2020 года.
О внесении новой информации просим позаботиться заранее!
26/06/2020
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