Россельхознадзор информирует

В Кемерове прогремел салют в честь 75-летия Победы Празднование 75-летия Победы в Кузбассе завершилось праздничным салютом. Фейерверки прогремели в 28...

Подросток с рюкзаком пропал без вести в Кузбассе Накануне в Кемеровской области бесследно исчез несовершеннолетний горожанин, волонтеры приступили к...

В Кемерове 300 машин выстроились в виде числа 75 и установили рекорд Масштабный патриотический флешмоб в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне прошёл в...