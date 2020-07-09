Россельхознадзор информирует

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области информирует, что с 01 декабря 2020 года вывоз зерна и продуктов его переработки в Китай будет возможен только с тех предприятий, которые внесены в Реестр экспортеров ИС «Цербер» и одобрены Китайской стороной.

Заявки хозяйствующих субъектов при проведении обследования территориальными управлениями Россельхознадзора на соответствие требованиям Китайской Народной Республики должны подаваться в электронной форме через публичный интерфейс информационной системы «Цербер». Форма для подачи заявки и инструкция по заполнению и регистрации в информационной системе размещены на главной странице ИС «Цербер» по адресу http://cerberus.vetrf.ru

По вопросам заполнения и подачи заявки необходимо обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления по телефону в г. Кемерово — 8 (3842) 36-15-80.