Россельхознадзор информирует

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу предупреждает сельхозтоваропроизводителей об участившихся случаях недостоверного декларирования зерна. За январь месяц текущего года Управлением отозвано 4 декларации о соответствии на зерно, которое предназначалось на экспорт, по причине декларирования зерна не прошедшего необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна».

Введение декларирования соответствия продукции привело к тому, что в настоящее время недобросовестные коммерческие структуры, предлагают свои услуги по исследованиям зерна для оформления декларации о соответствии.

Такие коммерческие структуры могут находиться за тысячи километров, но при этом выдают протокола испытаний и декларацию за один день. Для выдачи декларации им не нужна проба зерна, а только информация о продукции и ваши деньги.

Когда такая декларация попадает в надзорный орган для проверки выясняется, что: в декларацию внесены недостоверные сведения, не проведен полный комплекс исследований, испытательная лаборатория не аккредитована в национальной системе аккредитации. А иногда выясняется, что местонахождение некоторых лабораторий не подтверждено по фактическим адресам осуществления деятельности.

В итоге выдается предписание о прекращении действия декларации о соответствии и заявитель еще раз оформляет декларацию.

Поэтому, рекомендуем производителям и продавцам зерна более ответственно подходить к выбору лаборатории для определения показателей безопасности и качества зерна при его декларировании; осуществлять полный анализ зерна в соответствии с приложениями Технического регламента, вносить в декларацию достоверные сведения.