Россельхознадзор информирует

С 1 января 2021 года вступает в силу новый Порядок реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений, утвержденный приказом Минсельхоза России от 31.07.2020 № 443 «Об утверждении Порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений».

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу разъясняет руководителям сельскохозяйственных организаций, главам крестьянских (фермерских хозяйств) основные требования к подтверждению качества и маркировке перед продажей партий семян полевых культур.



Основное условие, позволяющее продавать партии семян - наличие информации о сортовой принадлежности, происхождении и качестве как в сопроводительных документах, так и на таре (упаковке) либо на ярлыке (этикетке).При реализации всей партии семян сортовая принадлежность, происхождение и качество подтверждается оригиналом документа (либо сертификатом соответствия, либо актом апробации и протоколом испытаний), при реализации части партии семян сельскохозяйственных растений – копией сертификата, заверенной печатью органа, выдавшего оригинал (заверение копий актов апробации и протоколов испытаний на предусмотрено). Для соблюдения порядка реализации и транспортировки партий семян юридическим лицам и предпринимателям перед продажей следует:

Получить документ, удостоверяющий сортовую принадлежность и посевные качества семян, и заверить копии документа печатью органа, выдавшего оригинал документа (при реализации партии семян сельскохозяйственных растений по частям). На ярлык (этикетку) или тару (упаковку) нанести информацию о сортовой принадлежности, происхождении и посевных качествах семян, определяющую и характеризующую содержимое тары (упаковки), идентичную информации, содержащейся в сопроводительных документах, относящуюся только к данной партии.

Для маркировки тары (упаковки) применяют два ярлыка: один прикрепляется снаружи, другой вкладывается в тару (упаковку). При использовании самоклеящихся, устойчивых к разрыву ярлыков (этикеток) или же нанесении маркировки непосредственно на тару (упаковку) допускается не вкладывать в тару второй ярлык (этикетку).

С 01.01.2021 не предъявляются требования к размеру ярлыка (этикетки), но порядок цветовой идентификации ярлыков (этикеток) в зависимости от поколения семян остался прежним: оригинальные семена - фиолетовый; элитные семена - белый; репродукционные и гибридные семена 1-го поколения - голубой; репродукционные семена 2-го и последующих поколений - красный; смесь семян — зелёный.

В дополнение к ранее установленному перечню сведений, указываемых на ярлыках (этикетках), следует: дублировать ботаническое название культуры на латинском языке; указывать происхождение семян (наименование и адрес организации - производителя семян сельскохозяйственных растений), а для партий, ввезённых из иностранных государств, - место производства, наименование и адрес организации производителя и импортёра (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которое осуществляет деятельность, связанную с вводом семян сельскохозяйственных растений в оборот в Российской Федерации; указывать информацию о наличии (отсутствии) генетических модификаций.

В области семеноводства сельскохозяйственных растений, прежде всего, необходимо руководствоваться Федеральным законом от 17.12.1997 № 149 – ФЗ «О семеноводстве». Для производства семян должны использоваться семена, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства. Запрещается использовать для посева (посадки) семена в целях их производства, засоренные семенами карантинных растений, зараженные карантинными болезнями растений и вредителями растений.

Запрещается использовать для посева (посадки) семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства. Запрещается ввозить на территорию Российской Федерации и использовать для посева (посадки) семена растений, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, внесение которого не может являться результатом природных (естественных) процессов, за исключением посева (посадки) таких семян при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ.

Семена, предназначенные для посева (посадки), подлежат проверке на сортовые и посевные качества. То есть, семена в обязательном порядке должны быть проверены в аккредитованной лаборатории, а результаты испытаний – оформлены соответствующими документами. К таким документам для основных сельскохозяйственных культур относятся: акт апробации, регистрации (удостоверяет сортовые качества), протокол испытаний (удостоверяет посевные качества), сертификат соответствия (удостоверяет сортовые и посевные качества).

Также допускается реализация партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

После исключения сортов сельскохозяйственных растений из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию, партии семян сельскохозяйственных растений таких сортов могут использоваться в течение последующих двух лет. Указанные семена относятся к категории репродукционных.

По вопросам, возникающие при подтверждении качества и продаже партий семян полевых культур, нужно обратиться в отделе фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу по телефону: (3852) 66 84 34. - Кемерово