РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует, что с 01.11.2022 года с участием представителей центрального аппарата Россельхознадзора проводятся обследования с целью присвоения им III и IV зоосанитарного статуса хозяйств по содержанию и разведению свиней, а также убою свиней и переработке продукции свиноводства.

Обследования объектов по хранению продукции свиноводства проводятся территориальными управлениями Россельхознадзора без участия центрального аппарата Россельхознадзора.

Напомним, что система компартментов применяется для целей обеспечения благоприятного эпизоотического статуса свиноводческих хозяйств различного типа и предотвращения распространения заразных болезней животных на территории Российской Федерации. Данная процедура предусмотрена Приказом Минсельхоза России от 23.07.2010 № 258 «Об утверждении Правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства».

В соответствии с п. 45. Порядком взаимодействия государств - членов Евразийского экономического союза при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов особо опасных, карантинных и зоонозных болезней животных и проведения регионализации и компартментализации, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 79 (далее-Порядок) в целях отнесения объекта к определенному компартменту руководитель этого объекта представляет в уполномоченный орган заявление с приложением следующих документов:

а) физические и географические параметры компартмента, влияющие на его зоосанитарный статус с точки зрения возникновения, заноса и распространения болезни (размеры территории, рельеф, основные зонально-климатические черты, природные воды, почвенный и растительный покров)

б) описание элементов инфраструктуры объекта, влияющих на уровень обеспечения биологической безопасности объекта;

в) план обеспечения биологической безопасности объекта, составленный с учетом особенностей системы, технологии производства подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров и управления такой системой, т.е. план, определяющий потенциальные пути заноса и распространения болезни в зоне или компартменте, включающий описание мер, которые в нём были приняты или запланированы в целях снижения рисков, связываемых с этой болезнью

г) сведения о применяемой системе прослеживаемости животных, продукции и сырья животного происхождения на объекте (в произвольной форме), что значит иметь возможность проследить животное или группу животных по всему циклу жизни животного или группы животных, продукции и сырья.

д) карта объекта

Учитывая вышеизложенное, при проведении обследования хозяйства на соответствие какому-либо компартменту необходимособлюдать:

- Правила по компартментализации;

- законодательство в сфере ветеринарии, применимое к хозяйствам с учетом их вида деятельности;

- фактическое соблюдение плана биобезопасности и иных документов, представленных в соответствии с п. 45. Порядка.

Решение об обследовании, с целью определения зоосанитарного статуса для хозяйствующих субъектов является добровольным. Процедура оценки зоосанитарного статуса - бесплатная.