Россельхознадзор напоминает о запрете на вывоз семян рапса

Закончились уборочные работы, наступило время активной реализации собранного урожая. Время уборки всегда напряженное, идущее в быстром темпе, порой сельхозтоваропроизводители не успевают за изменениями законодательства, поэтому Управление Россельхознадзора Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу напоминает, что с 9 сентября 2022 по 28 февраля 2023 года действует временный запрет на вывоз семян рапса (код 1205 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

Данный запрет на вывоз не распространяется, на страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики. Также запрет не коснулся экспорта рапса в рамках международных межправительственных соглашений, в рамках выполнения международных транзитных перевозок или вывозимых в качестве припасов (Постановление Правительства РФ от 08.09.2022 № 1580 "О введении временного запрета на вывоз семян рапса из Российской Федерации и внесении изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза").

Для получения консультации по вопросам соблюдения законодательства при экспорте подкарантинной продукции обращайтесь к специалистам отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора в Кузбассе по телефонам в: г. Кемерово 8 (3842)36-15- 80, г. Белово 8(38452)2-09-69, г. Новокузнецк 8 (3843)99-40- 52, г. Мариинск 8(38443)5-15-77.