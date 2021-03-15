Россельхознадзор напоминает о запрете ввоза и использовании для посева (посадки) генетически модифицированных семян на территорию Российской Федераци
Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает, что статьей 21 Федерального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» запрещается ввозить на территорию Российской Федерации и использовать для посева (посадки) семена растений, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, внесение которого не может являться результатом природных (естественных) процессов, за исключением посева (посадки) таких семян при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ.
Таким образом, сельхозтоваропроизводителям, приобретая семенной материал иностранного производства, необходимо наличие лабораторного исследования на ГМО в семенах. Для этого образцы семенного материала должны направляться в аккредитованную лабораторию по определению генно-модифицированных организмов.
Генетически модифицированный организм (ГМО) —
В сельском хозяйстве генная инженерия используется для создания новых сортов растений, устойчивых к неблагоприятным условиям среды, болезням и вредителям, обладающих лучшими ростовыми и вкусовыми качествами, а также влияющих на длительность хранения продукции, которые невозможно было бы передать методами традиционной селекции.
Однако ГМО культуры приводят к увеличению общего объема использования пестицидов, что оказывает негативное воздействие на окружающую природу, а в результате разработки новых химикатов, появляются и новые вредные организмы.
С целью контроля содержания ГМО в семенном и посадочном материале специалистами Управления Россельхознадзора при досмотре подкарантинной продукции ввозимой из Нидерландов, были отобраны 41 проба семенного материала (лук – севок) от 41 партий общей массой 168 тонн. По результатам лабораторных испытаний ГМО не обнаружены.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Владелец выставил на продажу четырехэтажный коттедж, находящийся в областной столице. Продавец...
|
Согласно рейтингу, который составили специалисты рынка недвижимости, и Новокузнецк, и Кемерово...
|
Маски были только на некоторых, но в основном люд праздновал Масленицу "с открытым забралом...
|
На компромисс никто не пошел. Провели реформу в одностороннем порядке. Мэр заручился поддержкой...