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Россельхознадзор напоминает о запрете ввоза и использовании для посева (посадки) генетически модифицированных семян на территорию Российской Федераци

Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает, что статьей 21 Федерального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» запрещается ввозить на территорию Российской Федерации и использовать для посева (посадки) семена растений, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, внесение которого не может являться результатом природных (естественных) процессов, за исключением посева (посадки) таких семян при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ.

Таким образом, сельхозтоваропроизводителям, приобретая семенной материал иностранного производства, необходимо наличие лабораторного исследования на ГМО в семенах. Для этого образцы семенного материала должны направляться в аккредитованную лабораторию по определению генно-модифицированных организмов.

Генетически модифицированный организм (ГМО) — организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. Генетические изменения, как правило, производятся в научных или хозяйственных целях. Генетическая модификация отличается целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от случайного, характерного для естественного и искусственного мутационного процесса.

В сельском хозяйстве генная инженерия используется для создания новых сортов растений, устойчивых к неблагоприятным условиям среды, болезням и вредителям, обладающих лучшими ростовыми и вкусовыми качествами, а также влияющих на длительность хранения продукции, которые невозможно было бы передать методами традиционной селекции.

Однако ГМО культуры приводят к увеличению общего объема использования пестицидов, что оказывает негативное воздействие на окружающую природу, а в результате разработки новых химикатов, появляются и новые вредные организмы.

С целью контроля содержания ГМО в семенном и посадочном материале специалистами Управления Россельхознадзора при досмотре подкарантинной продукции ввозимой из Нидерландов, были отобраны 41 проба семенного материала (лук – севок) от 41 партий общей массой 168 тонн. По результатам лабораторных испытаний ГМО не обнаружены.

 

Общество
kuzbassnews.ru
15/03/2021
Общество
Новости Кузбасса

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