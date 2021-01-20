Новости Кузбасса

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу предупреждает население региона об опасности приобретения продукции животного происхождения в неустановленных местах торговли и рекомендует воздерживаться от покупок «с рук».

Приобретая продукты на улице, в несанкционированных местах реализации, вы подвергаете свое здоровье опасности, рискуя получить пищевое отравление или заразится инфекционными или паразитарными заболеваниями.

В местах несанкционированной торговли :

1. Отсутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены продавцом, что может явится причиной возникновения кишечных инфекций;

2. Отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции. Отсутствует необходимая информация о товаре, в связи с чем возможна реализация товаров с истекшим сроком годности и сомнительного качества;

3. Отсутствуют личные медицинские справки продавцов, т.е продавцы не проходят необходимых медицинских обследований и могут являться носителями различных инфекционных заболеваний.

4.Отсутствует холодильное оборудование, что ведет к нарушению температурного режима хранения товаров.

Управление Россельхознадзора разъясняет, что продукция животноводства должна сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами, подтверждающими проведение ветеринарно-санитарной экспертизы. При приобретении таких продуктов необходимо запрашивать у продавцов сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.

Специалисты Управления Россельхознадзора убедительно рекомендуют жителям и гостям Кузбасса не приобретать пищевые продукты, в первую очередь молочные, мясоколбасные изделия домашнего приготовления, в неустановленных местах торговли.

О фактах реализации мясных продуктов в неустановленных местах торговли сельскохозяйственной продукцией можно сообщить по телефонам в г. Кемерово тел: (3842)34-99-07, г. Новокузнецк тел. 8-(3843)99-40-51 г. Белово тел. 8 (38452) 2-09-69