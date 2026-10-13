Россельхознадзор прекратил действие декларации на 1700 тонн семян рапса в Кузбассе

6 октября 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию семян рапса урожая 2025 года, оформленной с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, ООО «Темп» при декларировании партии семян рапса на пищевые цели урожая 2025 года массой 1700 тонн представило в Управление справку о применённых пестицидах, но в единой системе ФГИС «Росаккредитация» этого документа нет. Это уже ставит под сомнение прозрачность процедуры декларирования.

Кроме того, в системе контроля за применением агрохимикатов ФГИС ППА «Сатурн» отсутствуют сведения о том, какие пестициды применяло ООО «Темп» при выращивании рапса в 2025 году.

Также, по данным системы прослеживаемости зерна, у ООО «Темп» вообще отсутствует валовый сбор рапса в 2025 году, хотя в протоколах испытаний компания одновременно указана как производитель. Такое противоречие не позволяет подтвердить безопасность продукции.

Таким образом, декларация о соответствии принята на основании недостоверных сведений и документов, не обеспечивающих подтверждение соответствия продукции обязательным требованиям. В результате партия рапса 1 класса не прошла подтверждение соответствия требованиям безопасности, установленным ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (утверждён Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874).

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Промышленновского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства декларация о соответствии признана недействительной, а хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» в соответствии с заявленной продукцией, в том числе и на остаточное количество пестицидов, применяемых при производстве зерна.