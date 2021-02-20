Новости Кузбасса

Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Земельный кодекс РФ обязывает собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения и лиц, не являющихся собственниками земельных участков, использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться исключительно для ведения сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских, учебных и иных целей, связанных с сельскохозяйственным производством, т.е. для выращивания, переработки с/х продукции, сырья и продовольствия.

Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу при проведении надзорных мероприятий постоянно выявляются случаи захламления земель отходами животноводства: навоза КРС, свиного навоза и птичьего помета.

Свежий навоз, помет вывозится и складируется на полях, а данные виды отхода по степени влияния на окружающую среду и критериям вредного воздействия на нее относятся к 4 и 3 классу опасности. Нарушение установленных правил использования отходов производства животноводства приводит к загрязнению окружающей среды (почвы, источников воды), чем оказывает негативное влияние на жизнедеятельность людей. Ежегодно в Управление от граждан поступают жалобы на животноводческие предприятия о вывозе и складировании навоза на землях сельскохозяйственного назначения.

Складирование навоза, помета на сельскохозяйственных угодьях, как один из способов приготовления органических удобрений, не является видом сельскохозяйственного производства, следовательно, земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения не могут быть использованы с данной целью.

За установленный факт порчи земли (загрязнения) предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ - уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства.

Указанное административное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В результате нарушения обращения с отходами производства (навоз, помет) почвам как объекту охраны окружающей среды, причиняется ущерб, который подлежит возмещению.

Кроме административной ответственности в соответствии со ст. 76 ЗК РФ юридические лица, граждане обязаны возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений.

Хочется обратить внимание руководителей сельскохозяйственных предприятий, фермеров на данную проблему, ведь средства предприятия, потраченные на оплату штрафов, могли бы быть использованы на развитие производства, на мероприятия по охране окружающей среды от вредного воздействия на нее отходов животноводства.