Россельхознадзор совместно с МВД и ОГИБДД России по Кемеровской области провели операцию «Анаконда»

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области совместно с сотрудниками МВД, ОГИБДД России по Кемеровской области в период с 05 по 09 сентября 2019 года участвовали в проведении операции «Анаконда», направленной на выявление, предотвращение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере карантина растений. Рейдовые мероприятия проводились на федеральной трассе Р-255 (ул. Вахрушева, въезд в г. Кемерово со стороны г. Красноярска и выезде из г. Кемерово в сторону г. Красноярск).

В ходе проведения мероприятий выявлено 4 нарушения в области карантина растений при перевозке подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза): кедровый орех массой 20 тн, пиломатериалы хвойных пород (брус, доска из лиственницы) в количестве 22,85 м. куб., пиломатериалы хвойных пород (сосна) в количестве 20 м. куб., дыни массой 20 тн.

3 правонарушителя признаны виновными и привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ и 1 правонарушитель признан виновным и привлечен к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ.

Стоит отметить, что не все перевозчики подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) знают какие нужны сопроводительные документы для соблюдения правил и норм обеспечения карантина растений, требуемых законодательством РФ. Поэтому, с ними были проведены разъяснительные беседы, направленные на предупреждение и профилактику нарушений требований законодательства РФ в сфере карантина растений.

Управление Россельхознадзора напоминает, что вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерны заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим, осуществляется на основании карантинного сертификата в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; перевозка подкарантинной продукции допускается при условии указания в документах, сопровождающих груз, уникального идентификационного номера карантинного сертификата, а также ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера, на территории которой сформирована партия такой подкарантинной продукции.