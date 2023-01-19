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Россельхознадзором принято решение о приостановлении регистрации кормовой добавки «L-ТРЕОНИН 98,5%»

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу уведомляет о том, что на основании пункта 3 статьи 11.8 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» (далее – Закон), пункта 38 Правил государственной регистрации кормовой добавки, внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированную кормовую добавку, приостановления, возобновления и отмены государственной регистрации кормовой добавки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2022 г. № 178, Россельхознадзором принято решение о приостановлении с 12.01.2023 государственной регистрации кормовой добавки «L-ТРЕОНИН 98,5%» производства «HuLunbeier Northeast Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.» (Китай) (учетная серия 156-2-2.16-6792, регистрационный № ПВИ-2-2.16/04722 от 14 марта 2016 г. с бессрочным сроком действия государственной регистрации).

В соответствии с пунктом 4 статьи 11.8 Закона после приостановления государственной регистрации кормовой добавки запрещаются ее перемещение и (или) оборот.

Общество
kuzbassnews.ru
19/01/2023
Общество

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