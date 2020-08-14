Россети направили на подготовку к зиме в СФО 4,8 млрд рублей

Подготовка к сезону пиковых нагрузок на электросети в СФО ведется по графику, в том числе в зоне обслуживания крупнейшей распределительной сетевой компании в регионе - «Россети Сибирь». На территории округа выполнено более 58% запланированных мероприятий. До 1 октября работы будут полностью завершены. Об этом доложил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров на совещании по подготовке к прохождению ОЗП регионов Сибирского Федерального округа под руководством заместителя министра энергетики РФ Евгения Грабчака в Иркутске.

Участники совещания отметили положительную динамику одной из приоритетных задач компании: надежность электроснабжения потребителей в регионах присутствия Россетей выросла более чем на 30% в сопоставлении с 2017 годом. Такой результат достигается планомерной и качественной реализацией основных производственных программ – своевременного технического обслуживания и ремонтов оборудования.Основными факторами технологических нарушений остаются климатические явления и сторонние воздействия. Так, к примеру, в Кузбасском филиале компании за 7 месяцев 2020 года в связи с прохождением штормовых фронтов продолжительность введенных режимов повышенной готовности в часах увеличилась на 186% по сравнению с прошлым годом.

В компании «Россети Сибирь» отмечают, что в этом году, несмотря на вынужденную корректировку графиков работ из-за пандемии в самом начале ремонтной кампании, энергетики наверстали весь запланированный объем. За первое полугодие 2020 года ремонтные работы реализованы на 115 %.

В Кемеровской области специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» в рамках ремонтной кампании заменили более 3,3 тысяч опор, расчистили 794 га трасс линий электропередачи, отремонтировали 1,3 тысячи километров ЛЭП различного класса напряжения. На реализацию мероприятий по ремонтам в регионе энергетики уже направили 395 млн при плане 616 млн рублей

Для подготовки к новому отопительному сезону кузбасские энергетики также провели реконструкцию 30 километров распределительных сетей напряжением 6-10 киловольт в Кемеровском и Гурьевском районах в рамках регуляторного соглашения с Правительством региона, направив на это более 87 млн рублей.

Кроме «Россети Сибирь» в 10 регионах СФО группа «Россети» представлена также компаниями «Россети ФСК ЕЭС» и «Россети Томск». Общая численность производственного персонала составляет свыше 15,2 тысяч человек в составе 1070 бригад, более 5 тысяч единиц техники.

По итогам года в зонах ответственности всех трех дочерних компаний планируется провести ремонт 8,9 тысяч км линий электропередачи, 4,9 тысяч коммутационных аппаратов, 58 силовых трансформаторов (все – 35 кВ и выше), расчистить 15,3 тысячи гектаров просек ЛЭП.

В распоряжении энергетиков Сибири находятся 530 резервных источников энергоснабжения общей мощностью более 50 МВт.

Компания предприняла исчерпывающие меры для защиты здоровья персонала и подрядных организаций: проводится регулярная дезинфекция помещений, сформирован запас средств индивидуальной защиты (более 644,3 тыс шт.). Более 7,7 тысяч сотрудников прошли тестирование на COVID-19.

Обеспечено надежное электроснабжение 45 медучреждений с аппаратами ИВЛ.

Все мероприятия направлены на повышение качества и надежности энергоснабжения сибирских регионов для безаварийного прохождения максимума нагрузок в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов.

Обсуждались на совещании и перспективы развития энергосистемы в СФО. В рамках инвестиционной программы «Россети» планируют до конца года ввести 436 МВА мощности и 1465 км ЛЭП, в том числе будет построена вторая 445-километровая ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная - Камала-1 для обеспечения надежности питания объектов РЖД. Мероприятие входит в состав макропроекта по внешнему электроснабжению БАМ и Транссиба.