Россети повысят надежность электроснабжения отдаленных поселков юга Кузбасса

Кузбасский филиал Россети Сибирь построит электросетевую инфраструктуру для обеспечения электричеством отдаленных поселков Междуреченского городского округа и Таштагольского муниципального района Кемеровской области – Кузбасса.

Такое решение было принято на заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кузбасса, который возглавляет первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.

Электроснабжение отдаленных поселков Кузбасса – одно из важных направлений реализации Соглашения о взаимодействии между Правительством Кузбасса и энергохолдингом «Россети Сибирь». В рамках повышения эффективности работы электросетевого комплекса региона и недопущению сбоев компания предложила несколько возможных вариантов схем электроснабжения отдаленных поселков Ортон, Трехречье и Усть-Анзас. В итоге Штаб принял решение о реализации централизованной схемы со строительством линии электропередачи напряжением 35 киловольт от Усть-Кабырзы до Ортона общей протяженностью 56 километров.

«Качественное централизованное электроснабжение даст возможность развиваться сразу нескольким поселкам, подключать к электричеству новых потребителей, привлекать сюда инвесторов и развивать летний туризм», – отметил Вячеслав Телегин.

На данный момент только в поселке Ортон Междуреченского округа проживают около 700 человек. Снабжение их электричеством происходит от бесхозяйной линии электропередачи в крайне ветхом состоянии, из-за чего возникают частые перебои со светом. Строительство новой линии электропередачи и установка трансформаторных подстанций позволит обеспечить качественное и бесперебойное электроснабжение не только жителям Ортона и Трехречья, но и жителям шорских поселков Таштагольского района Усть-Анзас, Парушка и Усть-Азас (Шор-Тайга). Там электричество появляется лишь на несколько часов в сутки. В остальное время электроснабжение хозяйств осуществляется от собственных генераторов.

Приступить к реализации инвестиционного проекта энергетики планируют в 2021 году.