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Россети Сибирь добавят мощности шахтерам в Кузбассе

Кузбасский филиал компании «Россети Сибирь» в 2021 году построит новую линию электропередачи и подстанцию напряжением 110 киловольт в Южном энергоузле, а также реконструирует подстанцию «Полысаевская» со строительством отходящих линий в Беловском энергоузле. Новая электросетевая инфраструктура необходима для развития угледобывающих предприятий Кемеровской области.

На данный момент в районе г. Мыски энергетики уже провели проектно-изыскательские работы для организации строительства подстанции 110 кВ и линии электропередачи 110 кВ  протяженностью более 15 км. Новая инфраструктура позволит развивать производство ООО «Разрез «Кийзасский». Завершить проект и подключить заявителя к электрическим сетям планируется в следующем году. На это будет направлено порядка 400 млн рублей.

В Полысаеве специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь также провели подготовительные мероприятия в рамках реконструкции подстанции 110/35/6 кВ Полысаевская-3, где в 2021 году планируется установить третий силовой трансформатор мощностью 40 мегавольтампер и реконструировать линии электропередачи 110 кВ для его подключения.  Увеличить мощность подстанции необходимо для того, чтобы обеспечить дополнительную мощность для ООО «Шахта Сибирская». На работы по реконструкции и повышению надежности электроснабжения угледобывающих предприятий в Беловском энергоузле компания инвестирует 409 млн рублей.

Экономика
Полысаево
kuzbassnews.ru
26/08/2020
Экономика
Полысаево
Новости Кузбасса

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