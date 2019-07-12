Россети Сибирь: энергетики подключают к электроснабжению новых потребителей

Технологическое присоединение объектов к электрическим сетям компании «Россети Сибирь» в первой половине 2019 года проходит по плановому графику на всей территории присутствия энергокомпании.

С начала 2019 года специалистами компании «Россети Сибирь» исполнено более 10 тысяч заявок только от физических лиц на технологическое присоединение к электросетям общей мощностью 145 мегаватт (МВт). Кроме того, выполнено 1585 заявок от юридических лиц на техприсоединение к электросетям общей мощностью 1232,6 МВт. И еще предстоит выполнить во втором полугодии более 10 тысяч подобных заявок от физлиц и 2080 заявок от организаций.

Россети Сибирь в Кузбассе подключили к электроснабжению 34 заявителя, которые относятся к категории малого и среднего бизнеса. Кроме того, кузбасские энергетики подключили электроустановку школы в поселке Кузбасский Кемеровского района, школу в Юргинском районе. По заявке администрации сельского поселения в Промышленновском районе обеспечено освещение автодороги в поселке Голубево. В Юргинском районе энергетики выдали мощность для организации наружного освещения и метеопоста на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь". В кратчайшие сроки энергетики построили линию электропередачи напряжением 6 киловольт для ООО «БЕЛАЗ-24». Выполненные досрочно мероприятия позволили подключить к электроснабжению производственный комплекс предприятия с мощностью 670 кВт.