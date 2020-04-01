Россети Сибирь фиксирует изменения в распределении энергопотребления в Кузбассе

Энергетики готовы к перераспределению энергопотребления в связи с объявленным режимом карантина. В Кузбассе, как и в других регионах присутствия компании Россети Сибирь, уже зафиксировано снижение энергопотребления у крупных промышленных компаний при заметном росте у бытовых потребителей.

Общее снижение потребления электроэнергии коснулось всех стран, где объявлен карантин. Связано оно, прежде всего, с массовым переходом людей на удаленную работу, закрытием кафе, кинотеатров, магазинов, приостановкой деятельности промышленных производств. Безусловно, все это оказывает влияние и на энергетику. В странах, где пандемия набрала большие обороты, происходит спад экономической активности. При этом закономерно снижается потребление электроэнергии и, соответственно, снижается выручка энергетических компаний при сохранении постоянных затрат. Например, в провинции Хубей в Китае в конце января этого года пиковая потребляемая мощность оказалась на 21% ниже плана (данные Wood Mackenzie). А в понедельник текущей недели во Франции потребление электроэнергии было на 10% ниже нормального для этого сезона уровня, и, по прогнозу электросетевого оператора RTE, будет снижаться по мере ужесточения карантина.

В Сибири с начала марта наблюдалось общее снижение энергопотребления из-за тёплой весны. Температура воздуха в первые 20 дней марта была выше статистической нормы, что привело к снижению общих показателей энергопотребления. При этом в результате перераспределения нагрузка на мелкие сети в последнюю декаду месяца, наоборот, выросла на всей территории присутствия Россети Сибирь. Изменился и суточный график потребления электроэнергии. Специалисты энергокомпании ожидают по итогам последней декады марта рост бытового потребления электроэнергии как минимум на 1 %.

«Перетоки уже перераспределились, и большая часть нагрузки легла как раз на распределительную сеть. Но сомнений нет: наши сети это выдержат. По всей энергосистеме Сибири приостановлено проведение всех плановых регламентных ремонтов, за исключением влияющих на подготовку к осенне-зимнему периоду. Потому что, людям, которые находятся дома, должно быть комфортно. Сейчас компания работает так же, с точки зрения готовности оперативных служб, как обычно в длительные выходные – на новый год или в майские праздники. На круглосуточном дежурстве находятся оперативные и ремонтные бригады, готовые приступить к работе в случае необходимости, в постоянной готовности спецтехника и резервные источники снабжения электроэнергией», - пояснил генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

В энергокомпании уверены, что смогут наладить бесперебойную работу и обеспечить надежное электроснабжение потребителей. Сибирская энергосистема справится с изменением режима перетоков. В целом же оценить влияние всемирной вспышки коронавируса на энергетическую промышленность, очевидно, можно будет только по окончании пандемии – все зависит от сроков длительности карантина.