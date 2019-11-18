Россети Сибирь: готовность к зиме – 100%

Минэнерго РФ подтвердило готовность компании «Россети Сибирь» к периоду низких температур 2019/2020 годов. Паспорт готовности, как подтверждение успешного завершения всеми филиалами необходимых мероприятий и соблюдения всех требований, подписал временно исполняющий обязанности министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

Начиная с 2018 года готовность к работе в осенне-зимнем периоде предприятий ТЭК оценивается по новой методике. Ключевым параметром для электросетевого комплекса является расчетный индекс фактического состояния оборудования.

Генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин, комментируя получение паспорта готовности, подчеркнул, что специалисты всех филиалов Россети Сибирь в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками выполнили все запланированные мероприятия по подготовке к работе в период холодов.

Так, в ходе подготовки электросетевого комплекса к предстоящей зиме кузбасский филиал Россети Сибирь уже направил на текущий и капитальный ремонты энергооборудования свыше 602 млн рублей. Все работы, влияющие на надежность электроснабжения, выполнены в полном объеме.

Результат своевременно проведенных ремонтов – снижение количества технологических нарушений. На 15 ноября их количество уменьшилось на 28 % по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Почти вдвое (на 48 %) сократилась суммарная продолжительность нарушений в сетях напряжением 6-110 киловольт.

Кузбасские энергетики уже перевыполнили объем работ по расчистке просек линий электропередачи. При годовом плане в 1139 га энергетики расчистили 1174 га. По мнению специалистов, состояние просек напрямую влияет на надежность при неблагоприятных погодных условиях.

На 100 % укомплектован аварийный запас оборудования. К работе в условиях холодов подготовлены автотранспорт и спецтехника, в том числе резервные источники электроснабжения.

Персонал компании прошел все необходимые тренировки, в ходе которых отрабатывались навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами.

На случай возникновения любых нештатных ситуаций всего по компании «Россети Сибирь» к работе готовы 898 оперативно-выездных и ремонтно-эксплуатационных бригад в составе 4 701 человек и 1812 единиц высокопроходимой и специальной техники. В компании сформированы 76 мобильных аварийно-восстановительных бригад, которые, в случае необходимости, готовы оперативно выдвинуться на аварийно-восстановительные работы в соседние регионы, а с ними 661 человек и 449 единиц техники.

Все филиалы компании заключили соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и подразделениями МЧС России, авиапредприятиями, территориальными сетевыми и подрядными организациями.