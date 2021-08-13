Россети Сибирь инвестируют 130 млн рублей в здоровье и благополучие кузбасских энергетиков

Филиал «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» направит на повышение производственной безопасности 130 млн рублей. На эти средства предприятие закупило для сотрудников необходимые комплекты для защиты от воздействия электрической дуги и другие средства индивидуальной и коллективной защиты, а также организовало периодические медицинские осмотры рабочего персонала.

Безопасность труда, сохранение жизни и здоровья сотрудников при выполнении профессиональных задач – это приоритет в организации производственной деятельности компании. Большую часть расходов занимают средства защиты, в том числе от воздействия электрической дуги. В этом году закупается более 1400 костюмов: летних и утепленных термостойких. Кроме того, для защиты электромонтеров от поражения электрическим током необходимы каски, диэлектрические боты, перчатки и т.д. На это в текущем году филиал «Кузбассэнерго – РЭС» направил почти 110 млн рублей.

В Топкинском районе электрических сетей в этом году стартовал пилотный проект по производству работ без снятия напряжения во время выполнения ремонтной программы. Эта технология требует применения особых инструментов и приспособлений. На их закупку направлен еще почти миллион рублей.

Порядка 9 млн рублей выделено на проведение медицинских осмотров персонала. Профилактическое обследование пройдут 2400 сотрудников филиала.

Особое внимание энергетики уделяют сейчас противоковидным мероприятиям. На тестирование работников, санитарную обработку помещений, закупку антисептиков и защитных масок направлено 6 млн рублей.