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«Россети Сибирь» контролируют электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ в Кемеровской области

Специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» приняли все необходимые меры для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения объектов, задействованных в сдаче ЕГЭ. Во время сдачи экзаменов технологических сбоев зафиксировано не было.

На контроле у кузбасских энергетиков 77 пунктов для приема Единого государственного экзамена. В этом году сдача проводится в два этапа. Основной этап прошел с 31 мая по 25 июня. Резервные дни (с 28 июня по 2 июля) предусмотрены в расписании у тех одиннадцатиклассников, у кого экзамены по предметам совпали в один день, и для тех, кто пропустил экзамен в основной день по болезни. Дополнительный этап пройдет с 12 по 17 июля для выпускников, получивших «двойку» или не сдавших экзамен в основной день по уважительной причине.

Это напряженный период в жизни школьников и их родителей, а также у энергетиков – время особой ответственности за электроснабжение пунктов приема экзамена. Ведь от того, насколько качественно подготовлена техника – компьютеры, принтеры, сканеры, зависит и качество проведения экзаменов. При этом все аудитории оснащены видеокамерами, которые ведут трансляцию экзамена в онлайн режиме. А значит, бесперебойность подачи электричества – задача номер один.

В связи с этим энергетики приостановили плановые ремонтные работы на электросетевом оборудовании, обеспечивающем электроснабжение мест проведения экзаменов. Проверили расположенные в непосредственной близости от учебных заведений электроустановки. За каждым пунктом проведения ЕГЭ закреплены аварийные бригады. Резервные источники электроснабжения заранее были перебазированы к пунктам сдачи и готовы к подключению в случае необходимости.

Общество
kuzbassnews.ru
25/06/2021
Общество

Новости Кузбасса

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