Россети Сибирь – кузница «Лидеров России»

В 2018 году в состязании топ-менеджеров участвовали чуть больше ста сотрудников «В конкурсе «Лидеры России» в этом году участвует рекордное количество сотрудников компании «Россети». 3700 человек будут соревноваться за звание лучших управленцев страны, среди них – 34 сибиряка, которые представят Россети Сибирь. ». Такой значительный рост объясняется просто: все участники и победители прошлогоднего конкурса получили новые назначения в руководстве холдинга и значительные подвижки в карьере.

«Наши сотрудники и потенциальные соискатели видят, что в группе компаний «Россети» активно заработали социальные лифты, а это повышает доверие к нам как к работодателю. «Россети» - это компания, которая выполняет обещания и в которой можно делать карьеру. Конкурс «Лидеры России», а также наш отраслевой проект «Лидеры энергетики» являются большим подспорьем для того, чтобы лишний раз оценить и развить свой потенциал. Даже если вы не станете победителем, участие в конкурсах такого масштаба – отличный шанс проявить себя», - отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

«Россети – это компания, которая действительно учит сотрудников проявлять лидерские качества и уверенно продвигаться вверх по карьерной лестнице, - рассказывает заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению, начальник Центра управления сетями Александр Сибиряков. – Главное, правильно оценить свой потенциал, не пренебрегать советами профессионалов и грамотно использовать возможности компании, которые со временем превращаются в хороший социальный ресурс».

Конкурс «Лидеры России» проводится ежегодно при участии Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Его поддерживают ведущие корпорации нашей страны. «Россети» являются партнером конкурса с 2018 года. Глава компании Павел Ливинский входит в число его экспертных наставников.

Победители конкурса не только получают образовательный грант в 1 миллион рублей и стажировку у лучших топ-менеджеров России, но и путевку в «золотой» кадровый резерв страны.