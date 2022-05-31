Россети Сибирь модернизировали грозозащиту на энергообъектах Кузбасса

Специалисты филиал «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» до начала грозоопасного периода выполнили комплекс мероприятий по повышению защищенности электросетевых объектов от воздействий гроз.

Энергетики в полном объеме и в установленные сроки выполнили работы по ремонту и замене грозозащитного оборудования энергообъектов. На смену выработавшим свой ресурс вентильным разрядникам пришли современные и более эффективные устройства грозозащиты. Теперь энергетики устанавливают в сетях ограничители перенапряжения (ОПН). Эти устройства отечественного производства компактны, надежны в эксплуатации, устойчивы к атмосферным загрязнениям и адаптированы к суровому сибирскому климату.

Другая новинка – гирлянда мультикамерных изоляторов-разрядников (ГИРМК) предназначена для молниезащиты воздушных линий электропередачи (ЛЭП) трехфазного переменного тока 35-110 кВ. Их применение в грозовой период значительно снижает риски повреждения подстанционного оборудования и ЛЭП.

Так по итогам 2021 года специалисты компании установили 194 ограничителя перенапряжения и 18 гирлянд мультикамерных изоляторов-разрядников. Также энергетики заменили около 20 км грозотроса с истекшим нормативным сроком на новый.

В текущем 2022 году компания планирует установить еще как минимум 47 новых ограничителей перенапряжения и 12 километров грозотроса.

ЭНЕРГЕТИКИ НАПОМИНАЮТ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ НЕПОГОДЫ!

Если во время стихии электричество в доме гаснет, необходимо отключить от электрической сети электробытовые приборы, чтобы при внезапном включении не произошел пожар. Во время грозы, при сильном ветре и дожде ЗАПРЕЩЕНО использовать опоры воздушных линий электропередачи и территории подстанций в качестве укрытия. Отойдите от проводов как можно дальше: стоять в непогоду под линией или приближаться к оборванному проводу менее чем на 8 метров смертельно опасно! Если вы заметили оборванный провод, следует выйти из 8-метровой зоны возможного поражения электрическим током «гусиным» шагом: ПЯТКА ШАГАЮЩЕЙ НОГИ, НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ ЗЕМЛИ, ПРИСТАВЛЯЕТСЯ К НОСКУ ДРУГОЙ НОГИ. О месте обрыва необходимо сразу же сообщить в Россети Сибирь по телефону: 8-800-220 -0-220.

Будьте внимательны, берегите свою жизнь и жизнь близких!