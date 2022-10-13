Россети Сибирь модернизируют линии электропередачи

В 12 муниципальных образованиях Кузбасса завершена программа технического перевооружения воздушных линий электропередачи напряжением 6–10 кВ.

Специалисты филиала компании «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» добились повышения качества и надежности электроснабжения путем установки реклоузеров – оборудования автоматического управления и защиты воздушных линий электропередачи (ЛЭП). Линии, прошедшие техперевооружение, приведены в соответствие с эксплуатационными нормами.

В текущем году кузбасские энергетики установили 26 реклоузеров на 70 млн рублей. Новое оборудование смонтировано на сетях более 40 населенных пунктов, жители которых уже этой зимой смогут оценить стабильность электроснабжения.

За прошедший сезон только в Чебулинском округе установили 5 реклоузеров.

– Оборудование смонтировано на протяженных участках линий и в труднодоступных территориях. Главное преимущество реклоузеров – возможность в случае нарушения в сети дистанционно отключить повреждённую часть линии, оставив основную под напряжением, а потребителей – с электричеством, – рассказал начальник Чебулинского района электрических сетей Василий Семенов.

Применение реклоузеров – наиболее эффективный способ повышения надежности распределительной сети, поскольку позволяет радикально сократить количество и длительность перерывов электроснабжения потребителей.

– Внедряя «умные» устройства, мы повышаем управляемость сети, снижаем затраты на ее обслуживание и убытки от возможного недоотпуска электроэнергии потребителю. Кроме того, установка реклоузеров позволяет быстро определить место повреждения на ЛЭП, – прокомментировал Сергей Тараданов, заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала «Кузбассэнерго – РЭС».

Программа по техническому перевооружению распределительных сетей будет продолжена в 2023 году. На установку «умного» оборудования в Кузбассе компания «Россети Сибирь» намерена направить не менее 60 млн рублей, что позволит смонтировать порядка 25 реклоузеров.

Фото: Россети