«Россети Сибирь» начали работать с шестью Центрами управления регионов

Филиалы «Россети Сибирь» в Омской области, Забайкальском крае, Республиках Бурятия, Алтай и Тыва, а также в Кузбассе присоединились к системе обработки обращений жителей «Инцидент Менеджмент». Цель такой интеграции – усовершенствовать работу с потребителями через общероссийскую систему управления коммуникациями в социальных сетях, ускорить реагирование на обращения по вопросам электроснабжения.

Пилотный проект по улучшению взаимодействия с потребителями стартовал в филиале «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» в мае. На данный момент компания работает также с Центрами управления регионов (ЦУР) Республик Бурятия, Тыва и Алтая, Забайкальского края, Кузбасса. Присоединение к системе в ближайшее время пройдет во всех регионах присутствия энергохолдинга.

«Разговаривать» с людьми в соцмедиа сегодня должны уметь все открытые системы. Пользователь ждет теперь этого не только от крупных брендов, но и государственных организаций. И если крупные бренды это делают, потому что нужны продажи, то в госсекторе мы видим, что ЦУРы выполняют глобальную миссию преобразования госсистемы в открытую и человечную. Мы считаем, что к региональному центру интернет-компетенций необходимо примыкать, поэтому в мае начали взаимодействие с ЦУР Омской области и постепенно масштабируем эту практику на всей территории присутствия нашей компании», – комментирует директор по связям с общественностью компании «Россети Сибирь» Анастасия Гуливатенко.

Взаимодействие с ЦУРами – еще один шаг компании к тому, чтобы быть действительно открытой, готовой оперативно решать вопросы и помогать жителям. Работа в этом направлении в «Россети Сибирь» ведется системно. К примеру, в прошлом году Кузбасский филиал компании «Россети Сибирь» первым среди ресурсоснабжающих организаций региона присоединился к цифровому контуру «Кузбасс онлайн».

Кроме того специалисты энергокомпании максимально быстро реагируют и отрабатывают обращения сибиряков в своих аккаунтах всех соцсетей, оказывают им консультационную помощь. Практические рекомендации ЦУРа расширят компетенции специалистов компании в сфере коммуникаций с потребителями.

«Мы приветствуем желание энергетиков взаимодействовать с ЦУР. Ведь это сокращает цепочку доставки обращения до исполнителя, оптимизирует весь процесс. Теперь специалисты компании смогут сами принимать обращения и быстрее реагировать. Совместными усилиями мы сможем оперативнее решать вопросы жителей», – отметил руководитель Центра управления регионом Кузбасса Евгений Романов.