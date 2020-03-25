Россети Сибирь напоминают кузбассовцам о правильном обращении с электричеством

По статистике, число случаев травматизма среди детей и подростков во время каникул значительно возрастает. Главные причины трагических происшествий – баловство и элементарное незнание правил электробезопасности.

Напомните детям, которые зачастую остаются дома одни, о правилах пользования бытовыми электроприборами. Научите безопасному обращению с лампой, утюгом, электроплитой, расскажите о необходимости убирать из розетки вилку зарядных устройств, когда телефон или планшет не заряжается.

Расскажите детям и о безопасном поведении на улице, что подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 метров опасно для жизни: вокруг такого провода возникает опасная зона «шагового напряжения». Входить в нее запрещено; но если вы все же случайно попали в эту зону, то выходить нужно «гусиным» шагом (не отрывая ступней от земли).

Помните, что детям опасно играть вблизи трансформаторных подстанций, еще опаснее проникать внутрь! Оборудование находится под очень высоким напряжением, оно в десятки, а то и в сотни раз больше, чем в электорозетках, находящихся в квартирах. Запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации. Не следует открывать лестничные электрощитки и электрические щиты в зданиях. Следует помнить, что нужно выбирать безопасное место для игр, нельзя устраивать детскую площадку вблизи линий электропередачи.

Смертельно опасно делать селфи вблизи энергообъектов. Категорически запрещается залезать на опоры ЛЭП, рядом с электрооборудованием использовать палку для селфи. Велик риск не рассчитать длину монопода и попасть под высокое напряжение, так электричество может убить даже при отсутствии непосредственного контакта тела человека с проводом. Поднимая монопод над собой, «охотник» за лайками сокращает расстояние до проводов, подвергая себя смертельной опасности.

Об опасности поражения электрическим током предупреждают закрепленные на электроустановках знаки или плакаты. Обращайте внимание на предупреждающие знаки: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!». Это не простые слова, а предупреждение о реальной угрозе.

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить об этом по многоканальному телефону: 8 800 380 1000. Звонок бесплатный.

Берегите детей!