Россети Сибирь обеспечат уличное освещение в районном центре Кузбасса

Кузбасский филиал Россети Сибирь приступил к работам по обслуживанию и ремонту уличного освещения в городе Мариинск Кемеровской области. Крупнейшая региональная электросетевая компания теперь будет отвечать не только за надежное электроснабжение потребителей, но и за светлые улицы для почти сорока тысяч жителей районного центра.

Помощь региональным властям в части организации уличного освещения была предметом обсуждения на встречах руководства компании с главой региона. В рамках этого взаимодействия договор на обслуживание наружного освещения в Мариинске стал пилотным.

По словам представителей администрации Мариинского городского поселения, это повод для оптимизма. До этого обслуживанием светильников занималась местная небольшая организация. Сейчас за весь городской осветительный комплекс будет отвечать крупная энергокомпания с необходимыми техническими ресурсами и квалифицированным персоналом.

- Эти работы уже закреплены за бригадой распределительных сетей с собственной специальной техникой. Их квалификация позволит обслуживать более полутора тысяч светильников, качественно проводить ремонтные и монтажные работы в максимально сжатые сроки, вносить свой вклад в развитие инфраструктуры и комфортных условий для горожан, - рассказывает начальник Мариинского района электрических сетей Сергей Цегельников.

В планах энергетиков и властей – продолжить работу по обслуживанию и модернизации системы уличного освещения в муниципальных образованиях Кузбасса.