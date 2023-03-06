Россети Сибирь обеспечили безаварийную работу энергосистемы в дни проведения МСИ «Дети Азии»

В период проведения II международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе было обеспечено надежное функционирование электросетевого комплекса: нарушений электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов, нештатных и чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Игры проходили в четырех муниципальных образованиях Кузбасса с 23 февраля по 5 марта. Специалисты компании «Россети Сибирь» приняли все необходимые меры для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения 8 спортивных площадок и 50 объектов размещения спортсменов и гостей игр.

На объектах обеспечивающих электроснабжение игр, энергетиками филиала «Кузбассэнерго – РЭС» был реализован комплекс подготовительных мероприятий, в том числе проведены внеплановые осмотры подстанций и линий электропередачи, разработаны схемы внешнего электроснабжения спортивных площадок и объектов размещения.

Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в целях совершенствования практических навыков по организации взаимодействия между кузбасским филиалом компании «Россети Сибирь», территориальными сетевыми организациями функционирующими на территории Кемеровской области – Кузбасса и потребителями (собственниками объектов игр) проведены противоаварийные тренировки, организована четкая схема оповещения оперативного и ремонтного персонала, определен порядок взаимодействия с органами власти.

За каждым объектом проведения игр были закреплены оперативно-выездные и ремонтные бригады. C ответственным персоналом проведены инструктажи. В полной готовности к выполнению возможных восстановительных работ находились 124 бригады в составе 644 человек и 341 единица спецтехники.

Помимо этого, в дни проведения игр в регионе действовал режим «технологической тишины»: были приостановлены все плановые работы и переключения.

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