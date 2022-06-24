Россети Сибирь обеспечили надежное электроснабжение пунктов проведения ЕГЭ

Специалисты компании «Россети Сибирь» приняли все необходимые меры для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения объектов, задействованных в сдаче Единого государственного экзамена. Во время сдачи экзаменов технологических сбоев зафиксировано не было.

В этом году основной этап ЕГЭ в стране проходил с 26 мая по 24 июня. В зоне ответственности компании «Россети Сибирь» – в девяти регионах Сибири и Дальнего Востока – 315 образовательных учреждений, где проводился госэкзамен.

На объектах инфраструктуры, обеспечивающих электроснабжение пунктов проведения ЕГЭ, энергетиками во всех филиалах компании был реализован комплекс подготовительных мероприятий: проведены внеплановые осмотры трансформаторных подстанций и линий электропередачи, схемы электроснабжения пунктов приема ЕГЭ приведены в состояние нормативной надежности, приведены в состояние готовности резервные источники питания.

Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения была организована четкая схема оповещения оперативного и ремонтного персонала, определен порядок взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также с территориальными сетевыми организациями. За каждым пунктом проведения ЕГЭ закреплены оперативно-выездные и ремонтные бригады. C ответственным персоналом проведены инструктажи.

В дни проведения аттестации во всех центрах питания, обеспечивающих электроснабжение пунктов приема ЕГЭ, были приостановлены плановые работы и переключения, усилено дежурство оперативно-выездных и ремонтных бригад районов электросетей. В этот период дежурили 166 оперативно-выездных бригад в непосредственной близости от центров питания, обеспечивающих электроснабжение образовательных учреждений в дни проведения экзаменов. За каждым пунктом проведения ЕГЭ были закреплены аварийные бригады. Резервные источники электроснабжения заранее были перебазированы к пунктам сдачи и готовы к подключению в случае необходимости.