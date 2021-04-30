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«Россети Сибирь» обеспечит надежное электроснабжение потребителей в дни майских каникул

Для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения в дни празднования 1 мая и 76-летия Победы в Великой Отечественной войне на всей территории присутствия компании усилен контроль работы энергооборудования и сформированы аварийно-восстановительные бригады для устранения возможных технологических нарушений. 

Накануне предстоящих выходных оперативный персонал «Россети Сибирь» переведен в полную готовность – круглосуточное дежурство будут нести 150 оперативно-выездных бригад в составе 300 человек и 150 единиц техники. Дополнительно проверено оснащение бригад инвентарем, экипировкой, обеспечение средствами защиты (маски, антисептики) и спецтехникой. Все производственные отделения, участки и районы электрических сетей, а также службы линий и подстанций укомплектованы необходимым запасом материалов и средствами связи.

В режиме «боевой» готовности, на случай проведения возможных аварийно-восстановительных работ, находится 921 бригада (4690 сотрудников, 1822 единицы техники). В каждом филиале по всей территории присутствия подготовлены к работе 670 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) мощностью 52 МВт. Это генераторные установки, которые обеспечат электроснабжение социально значимых объектов и потребителей при возможном технологическом нарушении.

На особом контроле энергетиков остаются больницы, поликлиники, МФЦ, банки, компании, предоставляющие услуги связи, интернет-провайдеры и другие важные для жителей объекты.   

Единый call-центр «Россети Сибирь» работает в круглосуточном режиме. По телефону 8-800-1000-380 (звонок бесплатный) можно сообщить о повреждениях на линиях электропередачи, обрыве или провисании провода, о чьем-либо незаконном вмешательстве в работу энергообъектов. Такие сообщения помогают энергетикам оперативно предотвратить сбои в электроснабжении.

Общество
kuzbassnews.ru
30/04/2021
Общество

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