Россети Сибирь обеспечивают надежную работу электросетевого комплекса Кузбасса в дни голосования

В России началось голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля 2020 года. В дни голосования с 25 июня по 1 июля Кузбасский филиал компании «Россети Сибирь» на особый контроль взял все энергообъекты, от которых запитаны избирательные участки.

В Кузбассе во время голосования будет задействовано 46 территориальных и 1699 участковых избирательных комиссий. Все схемы их электроснабжения заранее проработаны. При этом сотрудники Кузбасского филиала Россети Сибирь будут держать на контроле все помещения для голосования, не только в зоне своей ответственности.

На протяжении всей недели голосования в постоянной готовности к проведению аварийно-восстановительных работ ежедневно находятся 123 бригады компании в составе 607 человек и 354 единиц техники На случай возможных технологических нарушений подготовлены 80 передвижных дизель-генераторных установок.

Для контроля надежного функционирования электросетевого комплекса региона и координации действий всех служб организовано взаимодействие энергетиков с органами власти и ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

В компании «Россети Сибирь» действует единый контакт-центр. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 можно круглосуточно сообщить о повреждении на линии электропередачи, обрыве или провисании провода, а также высказать свои подозрения о незаконном вмешательстве в проводку и других возможных нарушениях.