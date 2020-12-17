Россети Сибирь объявили конкурс на лучшую научную работу в сфере электроэнергетики

Филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» приглашает аспирантов, преподавателей и студентов профильных специальностей принять участие в открытом конкурсе научных работ компании. Авторов лучших проектов ждут не только денежные призы, но и внедрение их идей в производство.
Первый (региональный) этап конкурса уже стартовал. Прием конкурсных работ продлится до 15 апреля 2021 года. Итоги этого этапа будут подведены в июне следующего года, победителей ждут денежные премии.
Далее работы победителей продолжат борьбу уже на межрегиональном этапе до 1 октября. Срок подведения итогов конкурса – до 10 декабря 2021 года. Награждение победителей состоится в профессиональный праздник энергетиков - 22 декабря 2021 года.
С 1 января 2022 года после подведения итогов конкурса лучшие инженерные идеи будут внедряться в производство.
Претендентами на участие в конкурсе могут стать авторы перспективных разработок в области:
передачи и распределения электрической энергии;
разработки нового и совершенствования применяемого оборудования;
повышения надежности электроснабжения;
охраны труда;
энергосбережения;
энергоучета и автоматизированных систем управления;
возобновляемых и нетрадиционных источников энергии;
экологии;
менеджмента в энергетике;
финансово-экономической деятельности в энергетике.
Полную информацию о конкурсе и контакты для консультации можно найти на сайте компании
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