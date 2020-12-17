Россети Сибирь объявили конкурс на лучшую научную работу в сфере электроэнергетики

Филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» приглашает аспирантов, преподавателей и студентов профильных специальностей принять участие в открытом конкурсе научных работ компании. Авторов лучших проектов ждут не только денежные призы, но и внедрение их идей в производство.

Первый (региональный) этап конкурса уже стартовал. Прием конкурсных работ продлится до 15 апреля 2021 года. Итоги этого этапа будут подведены в июне следующего года, победителей ждут денежные премии.

Далее работы победителей продолжат борьбу уже на межрегиональном этапе до 1 октября. Срок подведения итогов конкурса – до 10 декабря 2021 года. Награждение победителей состоится в профессиональный праздник энергетиков - 22 декабря 2021 года.

С 1 января 2022 года после подведения итогов конкурса лучшие инженерные идеи будут внедряться в производство.

Претендентами на участие в конкурсе могут стать авторы перспективных разработок в области:

передачи и распределения электрической энергии;

разработки нового и совершенствования применяемого оборудования;

повышения надежности электроснабжения;

охраны труда;

энергосбережения;

энергоучета и автоматизированных систем управления;

возобновляемых и нетрадиционных источников энергии;

экологии;

менеджмента в энергетике;

финансово-экономической деятельности в энергетике.