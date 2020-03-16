Россети Сибирь планируют направить на ремонтную кампанию в Кузбассе более 616 миллионов рублей

Основная цель ремонтной кампании – сохранить надежность электроснабжения потребителей на высоком уровне. Особое внимание энергетики уделяют линиям электропередачи всех классов напряжения (57 % от общего объема запланированных работ). Специалисты планируют заменить более 4,5 тысяч опор, 138 километров провода, отремонтировать почти 2 тысячи километров линий электропередачи напряжением 0,4 – 110 киловольт. Кроме того, планируется расчистка 1143 гектаров трасс воздушных линий электропередачи.

На подстанциях будет отремонтировано 516 трансформаторов и более 800 единиц силового коммутационного (выключателей, разъединителей). Трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ в 2020 году будет отремонтировано 270 штук.

- Ремонтная программа финансируются из тарифа, поэтому мы отвечаем за каждый потраченный рубль. Все мероприятия направлены на снижение числа отключений, связанных с погодными явлениями, на повышение надежности электроснабжения потребителей. Я уверен, что ремонтная кампания пройдет по плану, поскольку от ее успешной реализации зависит, как жители регионов переживут испытание сибирской зимой, – отметил генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

Кроме того, в рамках ремонтной программы планируется к замене 179 км неизолированного «голого» провода на линиях 0,4-10 кВ на самонесущий изолированный (СИП). Такой провод более надежен, не позволяет расхищать электроэнергию и не интересен энерговорам.