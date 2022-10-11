Россети Сибирь подготовили сети Новокузнецкого округа к зиме

Специалисты филиала компании «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» приводят в порядок электрические сети Новокузнецкого муниципального округа.

Жители сел Митино, Бедарево и Ильинка могут встречать зиму, не опасаясь остаться без электричества, – кузбасские энергетики завершили ремонтную программу электросетевого хозяйства. На обновление сетей ушел почти месяц бесперебойной работы.

За это время специалисты выполнили капитальный ремонт питающей высоковольтной линии, включающий замену голого провода на современный самонесущий изолированный (СИП) протяженностью 18 километров от подстанции 110 кВ «Степная». Также произведена замена 399 изоляторов и 23 траверс. На ремонтные работы компанией потрачено 3, 365 млн руб.

«Мы сделали все от нас зависящее, чтобы повысить качество и надежность электроснабжения для 1 700 жителей этих населенных пунктов, – рассказал Павел Петров, директор производственного отделения Южные электрические сети филиала «Кузбассэнерго – РЭС». – Выполненный ремонт позволит существенно снизить вероятность возникновения аварийного отключения линии электропередачи особенно зимой – в период пиковых нагрузок на сети».

Напомним, что по итогам 9 месяцев ремонтная кампания в Кузбассе выполнена на 99% от годового плана, на ее реализацию ПАО «Россети Сибирь» направлено 658 млн рублей. Специалисты «Кузбассэнерго – РЭС» отремонтировали 1 613 км линий электропередачи различного класса напряжения (ВЛ 0,4–110 кВ), произвели замену 138,1 км провода, 4 133 опор и 6 420 изоляторов. Завершены работы по комплексному ремонту 50 подстанций 35–110 кВ и капитальному ремонту 237 ТП 6–10/0,4 кВ. Помимо этого, выполнена расчистка просек воздушных ЛЭП в объеме 1 112 га.

Фото: Россети