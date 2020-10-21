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Россети Сибирь подключили к электрическим сетям 21 социально значимый объект в Кузбассе

За 9 месяцев 2020 года специалисты филиала Россети Сибирь в Кузбассе подключили к электрическим сетям 1343 новых потребителя. Среди них — объекты малого и среднего бизнеса, физические лица и социальные объекты. Заявленная максимальная мощность составила 55 МВт.

С начала года услугу подключения к электрическим сетям получили 1115 кузбассовцев. Наиболее активно частные домовладения строят в Кемеровском и Новокузнецком районах:  более 55 процентов от общего количества заявок от жителей Кузбасса приходится именно на них.  

Энергетики за 9 месяцев текущего года выполнили 63 заявки на подключение представителей малого и среднего бизнеса. Среди них – магазины и торгово-офисные здания, котельные и скважины. В целях развития благоприятного климата для предпринимательства в регионе, работы по их подключению выполняются в минимальные сроки – не более 70 дней.

Особое внимание в компании уделяется технологическому присоединению социально значимых объектов. С начала года энергетики уже подключили к электричеству 15 фельдшерско-акушерских пунктов в Гурьевском, Ижморском, Кемеровском, Мариинском, Новокузнецком, Тисульском, Топкинскиом, Тяжинском, Яйском округах и в Киселевске, детский сад, 4 храма, 4 школы, детский спортивно-оздоровительный центр.

Самые сложные заявки, требующие проведения целого комплекса электромонтажных работ, поступают на технологическое присоединение объектов большой мощности –   свыше 150 кВА. В этом году энергетики уже подключили 23 таких объекта.

До конца этого года специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь завершат работы по подключению электросетевой инфраструктуры для электроснабжения Ледового дворца «Кузбасс» и многофункционального спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» в областном центре. Чтобы обеспечить выдачу мощности для электроснабжения этих важнейших объектов энергетики проведут модернизацию оборудования на подстанции «Мирная».

Общество
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Ижморский
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Яя
kuzbassnews.ru
21/10/2020
Общество
Гурьевск
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Кемерово
Киселевск
Мариинск
Новокузнецк
Тисуль
Топки
Тяжин
Яя
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