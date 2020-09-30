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Россети Сибирь показали журналистам передовую подстанцию Кузбасса

Лучшие журналисты СФО получили уникальную возможность – познакомиться с работой закрытого для обычных людей объекта, узнали о том, как организовано электроснабжение, прием и распределение электроэнергии на подстанции, а также вместе с энергетиками запустили квадрокоптер, с помощью которого специалисты ежегодно проводят мониторинг сетей в труднопроходимых районах области.

Вакуумные выключатели, трансформаторы напряжения, шкафы распределения оперативного тока – когда впервые попадаешь на подстанцию, чувствуешь здесь себя, как стажер на подводной лодке: смотреть и слушать обязательно, трогать – строго запрещено. Сегодня в мир энергетики журналистов «погружал» главный инженер производственного отделения Северо-Восточных электрических сетей Виталий Пшеничников.

«Уже второй год принимаю участие в пресс-туре межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» и каждый раз пребываю в полном восторге от таких масштабов в энергетике, - делится своими впечатлениями журналист газеты «Томские новости» Андрей Остров. - Россети всегда стараются показать нам свои новейшие передовые объекты, что называется «изнутри» и доступно, простым языком рассказать, как и что здесь устроено. В этом году меня поразил Кузбасс. Побывав на передовой подстанции Кемерова, мы не только узнали механизм передачи электроэнергии потребителю. Нам рассказали о заслуженном энергетике, в честь которого и названа эта подстанция. Истрия хранится в именах и открытиях. Желаю Кузбассу новых цифровых энергообъектов, которые обязательно будут носить имя своего новатора».  

Живой интерес журналистов вызвала тема развития электрозарядной инфраструктуры по всей территории Сибири. Кузбассу в этом плане есть, чем похвалиться. Электромобиль, припаркованный у подстанции – наглядное подтверждение. Многие корреспонденты впервые сели за руль автомобиля, работающего от электроэнергии.

Кузбасским энергетикам приятно было услышать от «акул пера и микрофона» добрые слова: «Россети шагает в ногу со временем, за вами – будущее. Желаем вам новых открытий в энергетике, о которых мы обязательно расскажем миру!».   

Экономика
kuzbassnews.ru
30/09/2020
Экономика
Новости Кузбасса

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