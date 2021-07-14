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«Россети Сибирь» помогут развитию транзитного потенциала Сибири

Специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» приступили к значимому инфраструктурному проекту – реконструкции сетей для строительства федеральных автомагистралей. Реализация проекта повысит конкурентоспособность транспортной системы Сибири.

Специалисты «Россети Сибирь» приступили к переустройству сетей в районе Юрги, где проходят федеральные трассы «Байкал» и «Сибирь». Для того чтобы проложить новую дорожную инфраструктуру, энергетикам необходимо перенести две линий напряжением 110 кВ, а также участки ЛЭП 35 и 110 киловольт (кВ).

Это масштабный и технологически непростой проект, с созданием временных обводных участков линий 110 кВ и множественными пересечениями с магистралями.

Весь график работ и схемы продуманы так, чтобы электроснабжение более 50 тысяч жителей, нескольких десятков социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения Юрги оставалось стабильным и надежным.

На создание новой электросетевой инфраструктуры будет направлено около 60 млн рублей. Завершить работы энергетики планируют к сентябрю 2021 года.

Экономика
kuzbassnews.ru
14/07/2021
Экономика

Новости Кузбасса

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