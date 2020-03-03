Россети Сибирь повышают эффективность работы с обращениями потребителей в Кузбассе

Всего за 2019 год сотрудники подразделений по взаимодействию с клиентами приняли более 363 тысяч обращений на всей территории присутствия компании. В Кузбасском филиале «Россети Сибирь» принято 27 774 обращений. Наибольшее количество составили личные визиты в центры обслуживания потребителей (48 %), что на 11% меньше по сравнению с прошлым годом. Вторым по популярности способом потребители услуг выбрали обращения через контакт-центр (33 %).

Лидером по числу обращений в Кузбассе стало технологическое присоединение к сетям энергокомпании. С вопросами на эту тему за прошлый год в Кузбасский филиал «Россети Сибирь» обратились 13 761 клиент (почти 50 % от общего количества обращений). Коммерческий учет электроэнергии – второй по популярности запрос и 5 620 обращений. На третьем месте – отключение электроэнергии: с таким запросом в компанию обратились 4 684 человека. Далее ТОП самых популярных обращений продолжили темы:

4. техобслуживание электросетевых объектов – 942 обращения,

5. запрос контактной информации – 802,

6. передача электроэнергии – 787,

7. дополнительные услуги – 610,

8. прочие темы – 468,

9. качество обслуживания – 100.

Кроме того, для удобства клиентов в каждом регионе реализована возможность подать заявку через многофункциональные центры. В 2019 году в энергокомпанию через МФЦ чаще всего обращались жители Республики Алтай: зафиксирован 1061 запрос. На втором месте – Кемеровская область: 961 кузбассовец обратился через МФЦ. И на третьем месте – Республика Хакасия с 753 обращениями.

«Развитие сервисов телефонного обслуживания делает обращение по телефону наиболее привлекательным средством коммуникации. Однако с каждым годом растет процент обращений через интернет. Мы ожидаем, что в 2020 году перевес будет уже в пользу обращений онлайн, и стараемся идти в ногу со временем, быть готовыми к таким изменениям: расширяем возможности обращения в компанию через интернет, обучаем специалистов работе с пользователями соцсетей, активно развиваем корпоративные группы на популярных площадках. Следующим шагом станет внедрение специального мобильного приложения, которое уже разработано и проходит техническое опробование», – отметил генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.